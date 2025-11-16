Война в Украине / © Associated Press

Реклама

Российские военные пытаются продвинуться северо-восточнее Гуляйполя в Запорожской области, чтобы изолировать город и отрезать его от важных логистических путей. Несмотря на это, Силы обороны эффективно блокируют их атаки.

Об этом сообщил пресс -секретарь Сил обороны Юга Владислав Волошин в субботу, 15 ноября.

По его словам, существует риск дальнейшего продвижения российских подразделений в направлении Гуляйполя, в частности, на маршруте, ведущем из Покровского Днепропетровской области. Враг также пытается прорваться через Варваровку, однако, как отметил представитель, до этого населенного пункта россияне еще достаточно далеко.

Реклама

Волошин сообщил, что российские силы применяют тактику инфильтрации, двигаясь по лесополосам и пытаясь проникнуть глубже в оборонительные порядки ВСУ.

В то же время, украинские подразделения активно выявляют и ликвидируют такие группы. По словам спикера, только за минувшие сутки, 14 ноября, было уничтожено шесть вражеских групп вблизи населенного пункта Веселое.

Ранее сообщалось, что на юге после того, как российские войска уничтожили несколько позиций ВСУ, продолжаются ожесточенные бои.

Мы ранее информировали, что оккупационные войска продолжают продвижение и усиление наступательных операций в Запорожской области.