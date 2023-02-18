"Оборона Украиной только определенных участков на востоке будет стоить много крови" – британский полковник

Британский полковник Глент Грант подчеркнул, что если на востоке Украина будет только обороняться и ждать последующих атак России, это приведет к большим потерям.

Об этом он сказал в эфире "Эспрессо".

"Битву на востоке следует рассматривать по всей длине протяженности фронта на востоке, а не только в Бахмуте или Угледаре, потому что это места, где сосредоточены украинские войска, и да, они там действительно успешно противостоят россиянам. Но есть и другие места, где Россия ищет слабину – это определенные пробелы между городами, леса, где они могут продвигаться вперед, поэтому они медленно, но уверенно продвигаются кое-где вперед, и какое бы оно ни было, это все же движение вперед. Возникает вопрос – получаем ли мы всеобщую стратегическую ценность от того, что делаем на Донбассе? Что делать дальше? Потому что если мы просто будем вести там оборонную борьбу и ждать следующей волны атак, то это будет стоить нам много кров", — подчеркнул он.

По его словам, есть вопрос, как долго Украина будет выдерживать бой наедине, ведь военным всегда говорят перехватывать инициативу, прорываться в тыл врага и окружать его, ведь такое противостояние дорого в отношении боеприпасов и в живой силе.

"Меня волнует то, что мы вряд ли будем действовать немедленно, будем ждать, пока прибудут системы и танки с Запада. А этот временной отрезок к моменту контратаки дает россиянам время, чтобы перекинуть больше солдат и техники и продолжать атаку. Поэтому я считаю, что должно быть что-то другое. Если мы собираемся воевать таким образом на определенном этапе, мы должны во что бы то ни стало попытаться пересечь нынешнюю линию разграничения, не забывая, что во время Первой и Второй мировых войн большинство солдат во время атак преодолевали большие расстояния пешком не дожидаясь транспорта", – отметил Глен Грант.

Напомним, украинский военный рассказал, что под Бахмутом несколько снизилась интенсивность боевых действий, поскольку Россия подтягивает свежие резервы, однако город стоит.

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