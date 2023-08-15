Оборонительные линии окупантов становятся хрупкими: в ISW назвали самую большую проблему армии РФ

У российских войск нет резервов, чтобы провести ротацию или привлечь дополнительные укрупнения, из-за чего их оборонные линии на фронте становятся "хрупкими".

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

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Аналитики США ссылаются на командира вражеского батальона "Восток" Александра Ходаковского, который посетовал, что российские силы не опрокидывают в район Урожайного дополнительные резервы и артиллерийские дивизионы. Он утверждает, что батальон борется за Урожайное всеми имеющимися силами, но силы, действующие в этом районе, истощены и несут потери.

"Ранее ISW оценивало, что российским силам не хватает доступных оперативных резервов, которые позволили бы им выполнять ротацию или привлекать дополнительные подкрепления и что российские оборонные линии могут быть хрупкими", — говорится в сообщении.

Также в ISW добавляют, что некоторые российские милблогеры утверждали, что украинские войска продолжили контрнаступление в районе Роботиного (13 км к югу от Орехова) на западе Запорожской области и продвинулись к юго-западной Клищиевке (7 км к юго-западу от Бахмута).

"Украинские войска 14 августа провели контрнаступательные операции, по меньшей мере, на двух участках фронта и, как сообщается, продвинулись в районе границы Донецко-Запорожской области", — отметили в отчете аналитики.

Ситуация на фронте на 15 августа. ФОТО: ISW

Как сообщалось ранее, в результате попадания по промышленному предприятию в Луцке погибли и ранены.

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