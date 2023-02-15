Оборонная промышленность России ослабляется и не отвечает потребностям войны – британская разведка

Состояние военной промышленности РФ не отвечает ее долгосрочным оборонным потребностям.

Военное производство России критически ослабляется, ее оборонная промышленность не способна производить необходимое количество оружия для войны против Украины.

Об этом говорится в ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании.

Как пишет британская разведка, об ослаблении российского оборонпрома свидетельствуют публичные заявления руководства РФ. Так, 9 февраля заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев посетил Омский завод машиностроения и призвал увеличить производство танков.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин во время совещания 12 января раскритиковал вице-премьера Дениса Мантурова, отвечающего за оборонную промышленность, за "глупость".

"Высокопоставленные российские руководители, вероятно, отдают себе отчет, что военно-промышленное производство государства становится критической слабостью, усиливающейся стратегическим и оперативным просчетом вторжения в Украину", — объясняют разведчики.

По данным разведки, военное производство России не отвечает потребностям Минобороны в отношении ресурсов, необходимых оккупантам в Украине, а также восстановлению запасов.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения и по состоянию на 15 февраля Россия потеряла в войне против Украины 139 770 солдат, около 3290 танков и 6507 боевых бронированных машин.

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