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Оборонное оружие или наступательное: Маляр ответила на вопрос о вооружении для Украины

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Оборонное оружие или наступательное: Маляр ответила на вопрос о вооружении для Украины

Фото: Facebook-страница Анны Маляр

Заместитель министра обороны Анна Маляр ответила на вопрос – то оружие, которое поставляют или будут поставлять Украине –– это оборонное, или для наступления.

Этот вопрос Маляр прокомментировала в эфире телемарафона "Єдині новини" 22 апреля.

"У нас есть договоренность с нашими партнерами о том, что мы не разглашаем эту информацию. И когда будет принята на политическом уровне позиция, что обе стороны это разглашают, это будет сказано", – пояснила замминистра.

Напомним, Маляр также сообщили, что армия Украины сейчас нуждается в тяжелом вооружении. В частности, речь идет о системах ПВО, противотанковых системах, ракетах и прочем.

Добавим, сам министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украине нужно тяжелое вооружение для обороны, освобождение оккупированных территорий, полное эмбарго на нефть и газ и другие санкции против РФ. В противном случае президент России Владимир Путин не остановится на Украине.

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