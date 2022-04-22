Оборонное оружие или наступательное: Маляр ответила на вопрос о вооружении для Украины

Оборонное оружие или наступательное: Маляр ответила на вопрос о вооружении для Украины

Заместитель министра обороны Анна Маляр ответила на вопрос – то оружие, которое поставляют или будут поставлять Украине –– это оборонное, или для наступления.

Этот вопрос Маляр прокомментировала в эфире телемарафона "Єдині новини" 22 апреля.

"У нас есть договоренность с нашими партнерами о том, что мы не разглашаем эту информацию. И когда будет принята на политическом уровне позиция, что обе стороны это разглашают, это будет сказано", – пояснила замминистра.

Напомним, Маляр также сообщили, что армия Украины сейчас нуждается в тяжелом вооружении. В частности, речь идет о системах ПВО, противотанковых системах, ракетах и прочем.

Добавим, сам министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украине нужно тяжелое вооружение для обороны, освобождение оккупированных территорий, полное эмбарго на нефть и газ и другие санкции против РФ. В противном случае президент России Владимир Путин не остановится на Украине.

Алексей Резников почетно наградил украинских военных, освобождавших Киевщину от московитского нашествия

Читайте также: