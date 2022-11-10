Оборонные "линии Вагнера": в ВСУ ответили, остановят ли они наступление украинских войск

В Вооруженных силах Украины уверены, что смогут преодолеть оборонительные укрепления, известные как "линия Вагнера", которые обустраиваются на оккупированной части Донбасса.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

"Инженерные заграждения имеют целью остановить или усложнить продвижение войск противника. Это могут быть как взрывные, так и невзрывные заграждения. Однако история войн имеет достаточно много примеров, когда на каждое оружие изготавливалось средство противодействия. Соответственно и у нас, благодаря международным партнерам, есть средства преодоления минно-взрывных заграждений, — сообщил Громов.

Он добавил, что тщательно изучаются и рассматриваются пути преодоления фортификационных заграждений.

Стоит отметить, что с октября 2022 г. на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей Украины российским военным формированием "Группа Вагнера" возводится система противотанковых оборонных сооружений, чтобы остановить или усложнить продвижение Сил обороны Украины.

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Ситуация в Луганской и Донбассе

В последние недели на захваченных территориях Луганщины участился "хлопок ". В частности, произошло много взрывов складов боекомплектов и казарм, а "свежемобилизованные" россияне очень слабо подготовлены, поэтому терпят большие потери. Собратья их тела не забирают, трупы разлагаются и отравляют грунтовые воды.

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 10 ноября сообщил, что российские военные накапливают силы у Сватового и Кременной, однако украинское контрнаступление это не останавливает. Из-за того, что россияне оставляют на поле боя своих убитых солдат, область постепенно превращается в масштабный российский могильник.

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