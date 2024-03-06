Оборонные укрепления под Авдеевкой: Лыховий говорит, что укрепления есть, Бутусов стоит на своем (фото)

Лыховий призвал отказаться от стереотипов, ведь такой стены, как в "Игре престолов", никто не построит.

Спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий опроверг информацию, что на Авдеевском направлении якобы нет оборонных укреплений.

Об этом он написал в Facebook.

Результат есть

"За последнюю неделю я лично побывал на тех оборонных укреплениях, которых у нас якобы нет. Это были четыре разных точки на Авдеевском направлении. В частности, за 2 км до тогдашней линии боевого столкновения, в "красной зоне", под российскими FPV-дронами", – отметил Лыховий.

По его словам, кое-где оборонные укрепления еще строят.

"В зависимости от линии это делают областные администрации, гражданские подрядчики – строительные компании, ГССТ (Государственная специальная служба транспорта), инженерные части Сил поддержки ВСУ, инженерные подразделения механизированных и мотопехотных бригад", – объяснил спикер ОСГВ "Таврия".

Лыховий признает, что определенные организационные сложности действительно есть. Это – нехватка людей, средств, некоторых материалов и вооружений, близость линии фронта, инерция и промедление, бюрократия и т.д.

"Но есть и результат", – заверил он.

По словам военного, активные работы по строительству начались в декабре и велись еще до выхода украинских войск из Авдеевки. А после этого стали активнее.

Стены, как в "Игре престолов", не будет

Лыховий призвал отказаться от стереотипов, ведь "Большая китайская стена или Стена Вестероса, как в "Игре престолов", не могли быть оперативно построены в наших условиях между Авдеевкой и Ласточкиным".

"Та самая печально известная "линия Суровикина" – не одна, а много линий разных укреплений, фортификаций, минных и неминенных заграждений, сооруженная в совершенно других условиях – естественных, безопасных и административных (под мощным принуждением). И то, вспомните: наши войска прошлым летом должны были пройти через немалую "открытую" территорию, прежде чем начать прогрызать собственно "линию", – напомнил военный.

Лыховий объяснил, что на Донетчине новые оборонные структуры не имеют вида "стены" или "линии". Это разветвленная система новых ВОПов (взводных опорных пунктов) на втором оборонном рубеже.

Вражеская ИПСО

Спикер ОСГВ "Таврия" уверен, что Россия разгоняет сразу несколько активных ИПСО. Одна из них – отсутствие подготовленных линий обороны.

"Я еще не забыл утверждение одного влиятельного западного издания о том, что в Авдеевке в плен попала тысяча украинских военных. Проходит уже месяц, а их никто так и не увидел. Потому что эти заявления не соответствовали действительности. Эти фейки распространял Кремль как элемент продолжения войны средствами информационного влияния. Так и с фортификациями", – убежден Лыховий.

Оборонные рубежи – не волшебная палочка

В то же время военный предупреждает: оборонительные рубежи не стоит воспринимать "как очередное "вундерваффе", чудо-оружие, которое может самостоятельно остановить врага".

"Нет, это сделает только украинский солдат. А враг, к сожалению, имеет преимущество в личном составе. В то время как у нас уже столько времени до сих пор не принят закон о мобилизации", – подытожил Лыховий.

Ответ Бутусова

Украинский журналист Юрий Бутусов, который сообщил, что украинских военных якобы отвели из Авдеевки в "чистое поле", прокомментировал заявление спикера ОСГВ "Таврия".

"К сожалению, на направлении наступления врага под Авдеевкой в Ласточкино, Орловке, Степовом, Бердичах, Семеновке никаких укреплений нет. Хорошо, что где-то в других местах под Авдеевкой укрепления строятся", – стоит на своем журналист.

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