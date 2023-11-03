"Обос***ся и умер": ВСУ эффектно ликвидировали дроном оккупанта, который собирался в туалет (видео)

Украинские военные на одном из направлений ликвидировали российского оккупанта, когда он хотел справить нужду. Ударный дрон прицельно попал прямо в туалет.

Соответствующее видео на своей странице в соцсети опубликовал Сергей Стерненко.

На кадрах видна относительно открытая территория, на которой расположен уличный туалет. Рядом с ним стоит человек в военной форме, судя по деталям – русский оккупант. На видео зафиксировано, как при приближении украинского дрона кафир входит в туалет, после чего раздается взрыв.

“Хотел россиянин покакать, но обос***ся и умер. "Грифон 501" — всегда на страже как нашего государства, так и экологии. Поэтому удачно отработал по кафиру FPV-дроном, когда тот же направлялся в туалет”, — подписал видео Стерненко.

ВСУ на одном из направлений ликвидировали оккупанта, который собирался в уборную

Напомним, что ВСУ эффектно "минуснули" кафиров на Сватовском направлении.

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