Обострение на Донбассе: боевики нарастили обстрелы вдоль всей линии фронта, среди бойцов ООС есть потери и ранения

Обострение на Донбассе: боевики нарастили обстрелы вдоль всей линии фронта, среди бойцов ООС есть потери и ранения

Оккупанты за минувшие сутки 14 раз срывали "тишину" в ООС.

На Донбассе за прошедшие сутки, 11 сентября, поддерживаемые Россией боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов оккупантов двое украинских военных погибли, 9 — получили ранения, 1 — боевое травмирования.

Об этом говорится в утреннем возведении ООС.

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Так, в направлении Новогнатовка вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из артиллерийских систем калибра 122 мм, которые запрещены минского договоренностями.

С этого же крупнокалиберного оружия российские наемники обстреляли гражданскую инфраструктуру Новогнатовка и повредили частное здание и прилегающую территорию. Пострадавших среди местного населения, к счастью, нет.

Также, с артиллерии калибра 122 мм российско-оккупационные войска дважды вели многочисленные обстрелы вблизи Верхнеторецком.

В районе Золотого-4 оккупанты открывали огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вооруженные формирования Российской Федерации применили станковые противотанковые гранатометы неподалеку Старогнатовка.

Вблизи Талаковка и Нью-Йорка наемники вели прицельный огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, в районе населенного пункта Нью-Йорк российско-оккупационные войска с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили мины калибра 82 мм.

Неподалеку Причепиловка враг применил гранатометы различных систем и минометы 120 калибра. Также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия было обстреляно Водяное, что на Приазовье.

Позиции вблизи Новоалександровки попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, в Донецкой области зафиксировано два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского огня двое военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, девять — получили ранения, еще один — боевое травмирования. Состояние здоровья трех защитников — средней тяжести, остальных — удовлетворительное.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибших воинов.

По состоянию на 7:00 утра 12 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, утром 11 сентября стало известно, что в результате обстрелов в ООС один украинский военнослужащий погиб. Еще трое бойцов получили осколочные ранения.

Новости с фронта: в результате обстрелов погиб один военный, восемь ранены, двое - с контузиями

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