Обострение на Донбассе: боевики совершили 59 обстрелов, Украина понесла потери

Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага.
Российские боевики 23 февраля по состоянию на 17:00 совершили 59 обстрелов на Донбассе, 54 из которых – с применением тяжелого вооружения.
Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб, еще один получил боевое травмирование.
Российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников поблизости:
- пять раз Новотошковского – из БМ-21 "Град", артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм;
- Золотого – из артиллерии калибра 122 мм;
- дважды Попасной – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм;
- семь раз Южного – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- четыре раза Песков – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, БпЛА с применением ВОГ-17;
- четыре раза Светлодарска – из минометов калибра 120 мм, реактивных пехотных огнеметов "Джмиль";
- 14 раз Богдановки – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120мм 82 мм, БМП-1;
- семь раз Мариуполя – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, БМП-1, крупнокалиберных пулеметов;
- Станицы Луганской – из артиллерии калибра 122 мм;
- трижды Счастья – из БМ-21 "Град", минометов калибра 120 мм и 82 мм;
- четыре раза Авдеевки – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия;
- пять раз Марьинки – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов;
- Гранитного – из противотанковых ракетных комплексов.
Напомним, 23 февраля в Луганской области в результате обстрелов со стороны российских боевиков полностью без электроэнергии остались 8 населенных пунктов, еще 3 – частично. Без света остались 2949 потребителей.
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