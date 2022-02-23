Обострение на Донбассе: боевики совершили 59 обстрелов, Украина понесла потери

Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага.

Российские боевики 23 февраля по состоянию на 17:00 совершили 59 обстрелов на Донбассе, 54 из которых – с применением тяжелого вооружения.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб, еще один получил боевое травмирование.

Российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников поблизости:

пять раз Новотошковского – из БМ-21 "Град", артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм;

Золотого – из артиллерии калибра 122 мм;

дважды Попасной – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм;

семь раз Южного – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

четыре раза Песков – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, БпЛА с применением ВОГ-17;

четыре раза Светлодарска – из минометов калибра 120 мм, реактивных пехотных огнеметов "Джмиль";

14 раз Богдановки – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120мм 82 мм, БМП-1;

семь раз Мариуполя – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, БМП-1, крупнокалиберных пулеметов;

Станицы Луганской – из артиллерии калибра 122 мм;

трижды Счастья – из БМ-21 "Град", минометов калибра 120 мм и 82 мм;

четыре раза Авдеевки – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия;

пять раз Марьинки – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов;

Гранитного – из противотанковых ракетных комплексов.

Напомним, 23 февраля в Луганской области в результате обстрелов со стороны российских боевиков полностью без электроэнергии остались 8 населенных пунктов, еще 3 – частично. Без света остались 2949 потребителей.

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