Обострение на Донбассе: оккупанты "ЛНР" заявили о сильном взрыве в Луганске – фото, видео

Обострение на Донбассе: оккупанты "ЛНР" заявили о сильном взрыве в Луганске – фото, видео

Взорвался вроде бы автомобиль и есть пострадавший.

Ситуация на Донбассе только обостряется, в частности, оккупанты 21 февраля сообщили о якобы взрыве в центре оккупированного Луганска.

Об инциденте сообщают ресурсы оккупантов.

По их сообщениям, взрыв прогремел у здания оккупационной администрации в Луганске. Пострадал водитель и представитель в так называемом "Общем центре контроля и координации" боевиков. По предварительным данным оккупантов, погибших в результате взрыва нет.

На опубликованных фото и видео видна пустая улица, на которой горит авто и слышны звуки сработавшей недалеко сигнализации. Около места происшествия лежат обломки разбитого стекла из окон, расположенных неподалеку домов.

Напомним, 21 февраля российские наемники распространили фейк о том, что бойцы ВСУ обстреляли село Пришиб Луганской области, еще и из запрещенного оружия. Для подтверждения своих слов боевики сняли фейковое видео с якобы "ранеными местными".

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