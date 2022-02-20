Обострение на Донбассе: оккупанты за день совершили 35 обстрелов ООС, ранив украинского воина

Обострение на Донбассе: оккупанты за день совершили 35 обстрелов ООС, ранив украинского воина

На КПВВ "Счастье" действует режим "Красный".

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе по состоянию на 14:00 20 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 35 нарушений режима прекращения огня, 31 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов боевиков один военнослужащий ранен.

Об этом говорится в строительстве штаба ООС.

Известно, что враг привлек для обстрела украинских позиций артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем, вооружение боевой машины пехоты и крупнокалиберные пулеметы.

В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения. В настоящее время украинский защитник находится в лечебном заведении.

Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага. Криминогенная ситуация в районе проведения операции объединенных сил оценивается как стабильная.

За минувшие сутки подразделениями полиции, которые вовлечены в операции Объединенных сил, проверено 3 709 транспортных средств, 3 811 человек, 1 человек – на причастность к вооруженным формированиям РФ, а также выявлено 32 административных правонарушения и раскрыто 17 преступлений.

Через контрольные пункты въезда-выезда на временно оккупированную территорию проследовали 556 человек, а на подконтрольную Украине территорию прибыло 860 человек. Сегодня, 20 февраля, из-за регулярных обстрелов приостановлено функционирование КПВВ "Счастье", где введен режим "Красный".

В порядке реализации комплекса мер безопасности в интересах гражданского населения пиротехнические расчеты ГСЧС Украины из состава Объединенных сил разминировали почти 3 гектара территории и передали на уничтожение 141 взрывоопасных предмета.

Подразделения Объединенных сил продолжают делать определенные задачки по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

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