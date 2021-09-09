Обострение на Донбассе: от пуль боевиков тяжело ранен еще однин украинский военный

Обострение на Донбассе: от пуль боевиков тяжело ранен еще однин украинский военный

В штабе зафиксировали обстрел боевиков в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

На Донбассе поддерживаемые Россией боевики 9 сентября во время обстрела украинских позиций ранили военного Объединенных сил. Украинский защитник находится в тяжелом состоянии в лечебном учреждении.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Также читайте В Катериновке оккупанты стреляют по мирным: хвостовики от вражеских боеприпасов торчат под открытым небом

Отмечается, вооруженные силы РФ утром четверга в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение.

Раненому военном оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в лечебное учреждение. Его состояние здоровья оценивается как тяжелое.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Следует заметить, что накануне, 8 сентября, российско-оккупационные войска почти синхронного ударили по Донецкой и Луганской областях. В результате ранены четверо бойцов ВСУ.

Напомним, 7 сентября в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил также, к сожалению, получил огнестрельное ранение.

Новости с фронта: в Донецкой и Луганской областях во время обстрелов были ранены четверо бойцов

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку