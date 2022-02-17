Обострение на Донбассе: США вслед за Британией и НАТО считают, что РФ хочет сфабриковать повод для вторжения

США не видят отвода российских войск от границы Украины. Вместо этого продолжают фиксировать, как Россия увеличивает свои войска.
Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин прокомментировал сегодняшнее обострение на Донбассе и обстрел террористами Станицы Луганской.
Об этом он сказал на брифинге в Брюсселе после двухдневного заседания министров обороны стран-членов НАТО, сообщает CNN.
"Мы видели сообщения об обстреле, и они несомненно тревожны. Мы до сих пор собираем все детали. Мы уже некоторое время говорили, что россияне могут сделать что-то подобное, чтобы оправдать военный конфликт. Поэтому мы будем очень внимательно следить за этим", — подчеркнул. Остин.
По его словам, США не видят отвода российских войск от границы Украины. Штаты продолжают фиксировать, как Россия увеличивает свои войска "даже за последние несколько дней". Кроме того, РФ "привлекает больше боевых и вспомогательных самолетов", а также "повышает свою готовность в Черном море".
"Я сам был солдатом не так давно, и я знаю, что ты не делаешь подобных вещей без причины. И ты, конечно, не делаешь этого (стягивания войск. — Ред.), если собираешься собрать вещи и идти домой. Поэтому мы и наши союзники будем внимательны", — подытожил глава Пентагона.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трас и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположили, что обостряя ситуацию на Донбассе, Россия может создать повод для вторжения в Украину.
Напомним, в четверг, 17 февраля, около 9:30 российские террористы прибегли к артиллерийским обстрелам поселка Станица Луганская в Луганской области. Один из снарядов попал в детсад в Новой Кондрашовке, две воспитательницы получили контузию.
Также оккупанты обстреляли территорию школы вблизи Попасной.
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