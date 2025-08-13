Обострение на Донетчине: объявлена обязательная эвакуация

Эвакуация / © Associated Press

Реклама

В Донецкой области начинается обязательная эвакуация семей с детьми из Белозерской и Добропольской громад.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Решение об обязательной принудительной эвакуации семей с детьми приняли на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области.

Реклама

Так, эвакуации подлежат жители города Белозерское, сел Благодать, Боковое, Веселое Поле, Весна, Мирово, Нововодяное Белозерской громады; поселка Святогоровка, сел Викторовка, Вировка, Копани, Нововикторивка, Новоукраинка и Степи Добропольской громады.

Отмечается, что на сегодня в названных населенных пунктах находятся около 1150 детей.

«Дал поручение местным властям, руководителям структурных подразделений ОВА в координации с правоохранителями как можно скорее организовать эвакуацию семей, в которых находятся эти дети, и обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины», — говорится в заявлении Филашкина.

Он отметил, что пребывание на территории Донецкой области представляет постоянную опасность, и призвал к эвакуации, пока это еще возможно.

Реклама

Напомним, 12 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о сложной ситуации на фронте в районе Краматорска и на направлении Доброполье — Краматорска. Там враг смог продвинуться на около 10 км в нескольких точках, однако только со стрелковым оружием. Часть оккупантов уже ликвидирована, часть — взята в плен, а остальные будут уничтожены в ближайшее время.

Как сообщил 13 августа спикер ОК «Днепр» Виктор Трегубов, украинские войска окружили и уничтожают небольшие группы россиян, которые пытались продвинуться возле Доброполья. Прорыв уже локализован, противнику не дают закрепиться.