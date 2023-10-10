Обострение на фронте: два известных военных пишут о наступательных действиях врага

Азовец Богдан Кротевич и экс-нардеп и военнослужащий Егор Фирсов предупреждают об активизации окупантов.

Российские оккупанты, пользуясь тем, что внимание мира больше приковано к Израилю, возобновили активные действия на фронте.

Об опасностях предупредили известные военные: экс-нардеп и боец 109-бригады территориальной обороны Егор Фирсов и защитник "Азовстали" Богдан Кротевич ("Тавр").

По словам Кротевича, по всему восточному фронту противник перешел к активным наступательным действиям.

"Сейчас ваша поддержка особенно нужна украинским солдатам", – обратился к украинцам.

Богдан Кротевич "Тавр" / Фото: скриншот с видео

Фирсов в свою очередь отметил, что плохо понимает ситуацию на других участках фронта, кроме Донецкого.

Но скажу, что у нас (на Донетчине. – Ред.) враг активно перешел в наступательные действия. С техникой и штурмами. Особенно на Авдеевском направлении.

Сейчас, как и в начале, войны надо отбросить дрязги и лай — и продолжить заниматься делом каждый на своем месте. Нам снова нужна максимальная поддержка всего народа", – подчеркнул Егор Фирсов.

Егор Фирсов / Фото: Егор Фирсов/Facebook

Напомним, что с утра вторника, 10 октября, оккупанты наносят массированные удары по Авдеевке Донецкой области. К северу от города продолжаются тяжелые бои.

Представитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун подтвердил, что россияне активизировались на Авдеевском направлении и усилили обстрелы.

Между тем на Бахмутском направлении наблюдается накопление сил оккупантов как в самом городе, так и в близлежащих селах.

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