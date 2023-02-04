Обострение на фронте: Россия бросила все силы в окружение Бахмута и развернула мощное наступление в сторону Лимана

В Минобороны сообщили, что на этой неделе российские военные бросили все силы, чтобы прорвать оборону украинских защитников и оцепить Бахмут. Также они развернули мощное наступление на Лиманском направлении.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Если подытожить все официальные сводки с фронта на этой неделе и коротко финализовать, то на этой неделе российские оккупационные войска бросили все силы на прорыв нашей обороны и оцепления Бахмута, развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении. Но благодаря устойчивости наших воинов успеха не добились", — говорится в ее сообщении.

Какая ситуация в Бахмуте

Напомним, влиятельное издание Bloomberg сообщило, что чиновники США советуют украинскому руководству отойти от Бахмута, чтобы дождаться оружия и собрать ресурсы для весеннего наступления.

Впрочем, Зеленский во время пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС заявил, что выведения украинских сил из Бахмута не будет и ВСУ продолжают удерживать город.

Тем временем военные, обороняющие Бахмут, рассказывают об очень сложной ситуации. Они говорят, что в последние дни российские войска существенно усилили давление на позиции украинских защитников.

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