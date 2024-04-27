Обострение на поле боя: Сырский на "Рамштайне" рассказал о ситуации на передовой и потребностях ВСУ (фото)

Главнокомандующий проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, имеющей тенденцию к обострению, и о специфике осуществления врагом авиаударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Главнокомандующий Вооруженными силами генерал-полковник Александр Сырский проинформировал участников 21-го заседания Контактной группы по обороноспособности Украины о сложной оперативно-стратегической обстановке и о насущных потребностях Украины в вооружении и военной технике.

Об этом Сырский сообщил в Facebook.

"Принял участие в 21-м заседании Контактной группы по обороноспособности Украины, которая была начата 2 года назад на авиабазе Рамштайн. Перед участниками коалиции выступили президент Владимир Зеленский, министр обороны Рустем Умеров, начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов”, – говорится в сообщении.

Александр Сырский и Кирилл Буданов на "Рамштайне"/Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

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Главнокомандующий проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, имеющей тенденцию к обострению; специфику осуществления врагом авиаударов по объектам энергетической инфраструктуры; о насущных потребностях Сил обороны в ракетах, боеприпасах, вооружении, военной технике и ключевой роли их своевременного поступления.

Также Сырский поблагодарил участников и лично министра обороны США Ллойда Остина за последовательную поддержку Украины, военную помощь со стороны США и всех союзников и партнеров.

Напомним, США выделили крупнейший пакет военной помощи Украине на 6 млрд долларов, глава Пентагона Ллойда Остина рассказал, какое оружие получат ВСУ.

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