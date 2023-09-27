Обострение на Запорожском направлении: эксперт рассказал, как россияне перекидывают войска из других участков фронта

ВСУ наступают на Запорожском направлении, а россияне на некоторых участках фронта пытаются численно добавить свою группировку благодаря живой силе. Главное – войска они подтягивают не с тыла РФ, а перемещают вдоль линии фронта.

Об этом в эфире "1+1" в рамках телемарафона рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Оккупанты перемещают свои войска вдоль линии фронта

Есть сообщения Института изучения войны, есть информация о том, что наши войска уже находятся возле Новопрокоповки, то есть это движение в сторону Токмака. На этом направлении мы ведем наиболее активные боевые действия», – сказал эксперт.

“Вполне возможно, что на некоторых участках фронта кафиры пытаются численно добавить свою группировку благодаря живой силе, там с техникой не очень хорошо. Но главное, что эти войска подтягивают не с тыла РФ, а перемещают вдоль линии фронта. То есть, в одном месте они пытаются сделать большую группировку за счет того, что в другом они немного ослабляют”, — рассказал Гетьман.

Россияне морально деградируют

"Известна уже информация, что именно на Токмакское направление они переместили по меньшей мере две дивизии — это 76-я дивизия из Лимано-Купянского направления воздушного десанта российской дивизии и 7-я из Херсонского направления горная воздушно-десантная дивизия", — отметил эксперт.

“Они разбиты на несколько полков, растянуты вдоль линии фронта, но ссылаясь на Институт изучения войны, эти войска морально деградируют, видя, что удержать наступательные действия наших Вооруженных сил они не способны. Мы понемногу продвигаемся», – добавил он.

“Нужно помнить, что там пока есть фортификационные линии – первая, вторая, третья – которые мы постепенно преодолеваем. Там очень плотное минирование, поэтому продвижение не может быть сверхбыстрым. Но оно необратимо”, – резюмировал Гетман.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Когда посыплется фронт россиян и когда НАТО вступит в войну | ГЕТМАН

Напомним, ранее в ISW сообщали, что ВСУ могут совершить значительный прорыв на юге. Эксперты продолжают считать, что у ВС РФ нет достаточных сил, развернутых в Западной Запорожской области в Украине, чтобы полностью укомплектовать свою эшелонированную оборону.

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