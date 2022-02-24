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Обострение ситуации в Украине: Зеленский просит направить миротворческую миссию ООН

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Обострение ситуации в Украине: Зеленский просит направить миротворческую миссию ООН

УНІАН

Украинский президент призвал Генассамблею ООН принять конкретные шаги.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении сообщил, что просит Генеральную ассамблею ООН направить миротворческую миссию в Украину из-за обострения ситуации.

Соответствующее видео появилось на странице главы государства в Instagram.

"Сегодня мы призывали принять Генассамблею ООН конкретные действия — направить международную миротворческую миссию в Украину", — обратился глава украинского государства.

Отметим, раньше главари террористов так называемых "независимых" "ЛНР" и "ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту страны-агрессорке Владимиру Путину с просьбой оказать им военную помощь. По данным Минобороны США, армия России начала входить в оккупированный Донбасс.

В ответ украинское Министерство иностранных дел Украины инициирует срочное заседание Совбеза ООН. Глава дипведомства подчеркнул, что просьба ввести на территорию так называемых "ЛНР" и "ДНР" российских военных — это означает дальнейшее обострение ситуации в Украине.

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