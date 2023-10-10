Обострение в районе Авдеевки: оккупанты активизировались и усилили атаки

С самого утра периодически обстреливается гражданская инфраструктура Авдеевки и населенных пунктов.

Российские оккупанты активизировались на Авдеевском направлении и усилили обстрелы и до того почти полностью разрушенного города

Об обострении в районе Авдеевки рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

"На Авдеевском направлении враг действительно активизировался. Наши защитники сегодня отразили атаки врага в районах Керамики, Очеретиного, Бердичев, Степного, Ласточкиного, Тоненького, Авдеевки и Первомайского", — говорит Штупун.

Также оккупанты нанесли авиаудары возле Бердичев и Авдеевки.

Фото: Deepstatemap

Утром и до этого времени (вечера 10 октября) периодически обстреливается гражданская инфраструктура Авдеевки и населенных пунктов Покровского района.

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"Также на Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отбили 9 атак враг в районах разрушенной Мариинки. Любая активизация врага дается ему не просто так. Минимум 4 танка мы полностью уничтожили и еще 2 получили повреждения. Это только о танках, завтра мы сообщим более точную информацию. Я думаю, техники будет больше", – добавил представитель Сил обороны Таврического направления.

Напомним, что с утра вторника, 10 октября, оккупанты наносят массированные удары по Авдеевке Донецкой области. К северу от города продолжаются тяжелые бои.

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