Серебрянский лес

Оборона Серебрянского лесничества, которое долгое время было одним из ключевых укрепрайонов Вооруженных сил Украины в Донецкой области, подходит к завершению. Вместе с тем теряется и плацдарм на восточном берегу реки Жеребец.

Об этом информирует 26 августа 2025 года военный обозреватель Богдан Мирошников

По данным из открытых источников, это существенно ухудшает положение обоих стратегически важных населенных пунктов на востоке краматорско-славянской агломерации — Северская и Лимана.

Северск уже фактически находится в полуокружении, поскольку враг охватывает город с двух сторон. Если же русские войска продвинутся от Серебрянского леса в направлении Дроновки и смогут закрепиться там, Северск будет охвачен с трех сторон.

Таким образом, оборонные позиции в этом направлении резко усложняются, а риски для украинских защитников и гражданского населения значительно возрастают. Ситуация характеризуется как очень тяжелая.

Напомним, 24 августа президент Украины Владимир Зеленский анонсировал положительные новости о результатах работы Сил обороны в Донецкой области.

Впоследствии главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские войска успешно контратаковали и очистили от оккупантов Михайловку, Зеленый Гай и Владимировку Донецкой области.

Кроме того, в ГУР Минобороны сообщили об освобождении села Новомихайловки Донецкой области.