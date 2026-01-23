Обозреватель: РФ контролирует до 80% Покровска и Мирнограда, но буксует в "кругов-зоне"

Покровск / © ТСН

Оборона Покровско -Мирноградской агломерации в Донецкой области продолжается в условиях почти четырехмесячного оперативного оцепления. В то же время, российские войска, которые, по оценке военного обозревателя, контролируют 75–80% Покровска и Мирнограда, не могут развить дальнейшее наступление в пределах городов.

Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников в соцсетях.

По его словам, в двух городах осталось немного украинских защитников — преимущественно штурмовые группы, выполняющие боевые задания. Основная часть украинских сил, по его оценке, находится вне городской застройки.

Мирошников утверждает, что украинским военным удалось создать так называемую "круг-зону" прямо в городе, из-за чего противник "буксует" в основном в южных частях Покровска и Мирнограда и терпит там потери. Попытки оккупантов прорваться дальше на север, по его словам, не увенчаются успехом.

В то же время обозреватель отмечает, что на предыдущих этапах обороны, по его мнению, были допущены ошибки, а во время отдельных маневров украинская армия понесла "многие необязательные потери".

Отдельно он подчеркнул, что попытки россиян полностью захватить Родинское пока не дают результата, однако ситуация там остается очень тяжелой. Аналогично сложной, по его словам, обстановка в районе Гришиного.

Мирошников прогнозирует, что бои будут продолжаться до истощения оперативных резервов одной из сторон. После этого возможны два сценария: либо уход украинских сил на глубину 5–10 км, либо начало реальных попыток контратаковать.

Он добавляет, что и ранее массированных контратак, по его оценке, не было — речь шла только о действиях малыми группами на тактической глубине. В целом обозреватель предполагает, что уход рано или поздно может стать неизбежным, но незначительным, если круг-зона будет расширена и Украина сохранит возможность контролировать накопление сил противника в городах.

Напомним, зимние погодные условия влияют на ход боевых действий , но не останавливают их. Российские войска пытаются использовать туманы, снегопады и темное время для продвижения вперед, в частности с применением бронетехники.

В то же время, морозы создают одинаковые трудности для обеих сторон, а Силы обороны Украины эффективно противодействуют попыткам врага, в частности благодаря активному использованию беспилотников.