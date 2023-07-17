Обозвал Путина су**й и заговорил о гражданской войне: оккупант заявил, что россияне — рабы (перехват)

Российский оккупант, воюющий против Украины, заявил, что к мобилизованным отношение хуже, чем к "зекам". Он также обозвал Путина су**й и заявил, что обязательно проголосует против него, если доживет до выборов.

Об этом говорится в телефонном разговоре, который перехватило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российский оккупант в разговоре с матерью жалуется на то, что в армии РФ к мобилизованному отношение хуже, чем к "зекам". Он отметил, что заключенных через 6 месяцев заберут с фронта, а он и дальше будет на передовой.

"Рота "зеков" стоит за нами на второй линии обороны, мы стоим на передовой. Я просто попал в рабство, то есть как в царской России. Даже к "зекам" лучшее отношение. Основные силы Путин оставил в Москве", — говорит он.

Захватчик также обзывает Путина су**й и говорит, что "если доживет, то проголосует против него". Когда его мать пытается защитить диктатора, оккупант иронизирует, что "пусть она еще больше смотрит телевизор". Он считает, что "основные силы РФ находятся в Москве", чтобы защищать диктатора от предполагаемой гражданской войны.

Напомним, терорист Гиркин пожаловался, что в армии РФ снова не хватает людей.

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