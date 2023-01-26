Обозвал Украину и президента: Медведев устроил истерику из-за заявления Зеленского о Путине

Медведев в своей манере начал истерить и угрожать.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев устроил истерику из-за высказывания президента Зеленского о российском диктаторе Путине.
Об этом он написал на своем телеграмм-канале.
"Запасной президент РФ" обозвал наше государство "палатой 404". Также он набросился на украинского лидера и в истерической манере назвал Владимира Зеленского нецензурными словами.
В конце своей истерики Медведев заявил, что Украина, как государство, существует благодаря западным партнерам, которые присылают нам оружие и финансовую помощь.
Президента Украины он назвал "храброй моской", а Россию якобы "терпеливым слоном".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не заинтересован во встрече с диктатором РФ Владимиром Путиным. Глава государства стремится сделать все, чтобы российские оккупанты, которых же Путин и отправил уничтожать Украину, как можно скорее покинули нашу страну.
В Кремле резко на это отреагировали, мол, Зеленский давно не является возможным оппонентом для главы РФ.
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