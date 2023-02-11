Обозвал Украину и пригрозил Европе "исчезновением": Медведев устроил истерику из-за одежды Зеленского

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев снова устроил истерику. На этот раз ему не понравилась одежда президента Владимира Зеленского во время визита в Великобританию и страны Европейского союза.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

Путинист в очередной раз назвал Украину "страной 404" и в то же время "посочувствовал" украинцам, воюющим против оккупантов в составе ВСУ.

Также он набросился на Владимира Зеленского из-за одежды, в которой президент посещал Великобританию и встречался с европейскими лидерами. Медведев, который любит одевать дорогие западные бренды, считает, что образ Владимира Зеленского — это "национальное унижение" для европейцев, которое они могли бы еще стерпеть от США, а теперь должны "страдать" через Украину.

Европейских лидеров Медведев назвал "недомерками, дилетантами, махровыми русофобами", а украинское руководство — "вымогателями". Встречи президента Украины с европейскими лидерами Медведев назвал "цирком уродов". Также у "запасного президента РФ" произошла истерика и из-за того, что Европа "скоро исчезнет" через США, Польшу и страны Балтии.

Напомним, ранее Медведев устроил истерику из-за высказывания президента Зеленского о российском диктаторе Путине.

Зеленский заявил, что пока не заинтересован во встрече с диктатором РФ Владимиром Путиным. Глава государства стремится сделать все, чтобы российские оккупанты, которых же Путин и отправил уничтожать Украину, как можно скорее покинули нашу страну.

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