Обращайтесь не к Зеленскому, а к совести: Данилов призвал УПЦ МП назвать Путина сатаной

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что УПЦ МП должна либо признать свою принадлежность к РПЦ, либо разорвать отношения с ней.

Об этом он сказал 27 декабря в эфире телемарафона.

"Наше общество после 24 февраля требует справедливости. И если вы скрываете принадлежность к Московскому патриархату, к связям с людьми, которые молятся на территории России за то, чтобы нас убивали российские солдаты, то как вы можете тогда вообще смотреть в глаза украинцам", – подчеркнул Данилов.

Также секретарь СНБО призвал наместника Киево-Печерской лавры Павла обращаться не к президенту Зеленскому, а своей совести.

"Вы к совести сначала своей обратитесь. Зачем вы скрываете свое название? Это же несправедливо, люди должны знать, куда они ходят. Не имеете отношения к РФ, то официально откреститесь, скажите, что Путин — сатана. Назовите вещи своими именами и тогда будет по справедливости", — добавил секретарь СНБО.

Напомним, Конституционный суд Украины признал действующим закон, отмечающий, что УПЦ МП должна указывать свою принадлежность к России.

Также скандальный наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что с 1 января священнослужителей УПЦ (МП) могут лишить доступа к главным храмам Киево-Печерской лавры – Успенскому и Трапезному соборам.

Ранее президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против влиятельных представителей УПЦ МП.

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