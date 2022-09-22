Обращение Путина и объявленная им мобилизация – это признание поражения в его "спецоперации": российский оппозиционер

Вся эта авантюра с войной против великой европейской страны, которой является Украина, с самого начала была безумием, и закончилась она очевидным провалом, отмечает Игорь Яковенко.
Обращение Путина и объявление "долевой" мобилизации – это прежде всего признание поражения в этой его так называемой спецоперации.
Об этом заявил оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко в интервью Obozrevatel, отвечая на вопрос, является ли это фактически признанием того, что имеющимися силами президент страны-агрессора не может победить в этой войне.
"Это признание очевидного – что "спецоперация" провалилась, вся эта авантюра с войной против великой европейской страны, которой является Украина, с самого начала была безумием, и закончилась она очевидным провалом", — отметил Яковенко.
Напомним, в России в законе о мобилизации засекретили пункт, в котором говорится о количестве лиц, которых планируют призвать. Это произошло, поскольку российские власти планируют призвать на войну против Украины один миллион россиян.
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