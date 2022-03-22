Обращение Зеленского к депутатам Италии: "Эту войну надо заканчивать как можно быстрее. Возвращать мир"

Президент призвал мир помочь остановить войну в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с речью к Палате депутатов Италии. Президент рассказал о войне в Украине, которую развязала Россия.

"Уважаемые господа спикеры! Уважаемый господин премьер-министр Драги! Сегодня я поговорил с Папой Франциском и он сказал важніе слова: Понимаю, что вы должны себя защищать. И военные защищают, и гражданские люди мужественно отстаивают родину. Каждый защищает родину". И я на это ответил: "Наш народ стал этим войском". Стал этим войском, когда увидел, какое бедствие несет враг. Какое опустошение он оставляет после себя. И сколько крови хочет пролить. Когда чуть больше недели назад я выступил с обращением к митингу во Флоренции и еще в десятках европейских городов, я просил всех итальянцев, всех европейцев запомнить число 79. Столько детей было убито в Украине на тот момент. Теперь – это 117. Еще 38 детей за эти дни.

Промедление с давлением на Россию. Чтобы она прекратила жестокую войну. 117 детей, тысячи взрослых. Тысячи раненых. Десятки тысяч разрушенных семей. Сотни тысяч разрушенных судеб. Миллионы, уже миллионы заброшенных домов. И все это началось с одного человека”, — сказал он.



"В оккупированных районах хоронят убитые семьи прямо во дворах многоэтажек. В парках. В братских могилах. Это происходит в наше с вами время. В 2022 году. И мы знаем, что каждый следующий день войны унесет еще жизнь наших детей. 117 – это не финальное число: Российское вторжение еще разрушит семьи и судьбы, потому что полномасштабная война продолжается, к сожалению. Российские ракеты, авиация и артиллерия не прекращают убивать, украинские города разрушаются, некоторые почти полностью уничтожены.

Как Мариуполь. Вы слышали. Наш город на берегу Азовского моря. Там, где жило около полумиллиона человек. Приблизительно как в вашем городе Генуя. Я был там. И теперь там в Мариуполе ничего нет. Только развалины.

Представьте – полностью сожженную Геную. После трех недель полной блокады. Бомбардировок, обстрелов, которые не прекращались ни одно мгновение. Разбитую Геную, из которой спасаются люди, ваши прекрасные люди. Пешком, машинами, автобусами... Только бы дойти туда, где безопасно", — добавил президент.

"Я обращаюсь к вам из Киева – нашей столицы. Из города, который имеет для нашего региона такое же значение, как Рим – для всего мира. Из Киева начался отсчет большой культуры великого народа. А сейчас мы на грани выживания. Киев за свою историю прошел через жестокие войны, и заслуживает после всех потерь и трагедий – жизни в мире, в вечном мире.

Как заслуживает этого Рим и любой другой город нашего мира. Но, к сожалению, ежедневно в Киеве – воздушная тревога. Ежедневно падают бомбы, бьют ракеты. Под Киевом в соседних городах и районах находятся несколько группировок российских войск. Которые убивают и истязают, они насилуют и похищают детей, разрушают и грабят. Оккупанты на грузовиках вывозят наше достояние, наше имущество – к себе домой. Так поступали в последний раз в Европе разве что нацисты. Когда оккупировали другие страны.

Российские войска умудрились заменить даже море на подходах к нашим портам. И теперь это чревато соседними берегами и соседними странами, потому что мины могут дрейфовать морем к ним. Дамы и господа! Итальянский народ! Пора сделать все, что возможно, чтобы обеспечить мир!" – продолжил Зеленский.

"Это война, которую Россия готовила давно. Какую один человек готовил давно. Один! Десятки лет. Зарабатывая сумасшедшие средства на экспорте нефти и газа и направляя их на подготовку к войне. И не только против Украины. Их цель – это Европа. Решающее влияние на вашу жизнь, контроль над вашей политикой, разрушение ваших ценностей… Не только наших… Демократии, прав человека, равенства, свободы… Таких же ценностей, как и у нас… Украина для российских войск – это ворота Европы… Они хотят ворваться. Но варварство не должно пройти. Украинцы одними из первых пришли на помощь вам, когда под ударами пандемии вы в этом нуждались. Мы направили своих врачей Итальянцы одними из первых пришли на помощь нам, когда наши люди пострадали от ужасного наводнения. Вы поддержали нас — искренне, быстро, не прося ничего взамен, вы помогаете нам и сейчас – мы очень ценим это, но все же... Вторжение не останавливается уже 27 дней. Чтобы Россия искала не военные резервы или наемников где-нибудь в Ливии или Сирии. Чтобы Россия искала мир. Чтобы тот самый человек искал мир. Последствия этой войны уже ощущаются во многих частях света. Не только в Европе. И самым страшным будет голод. Приближающийся для разных стран. Украина всегда была одним из крупнейших экспортеров продовольствия. Но как мы можем сеять под ударами русской артиллерии? Как мы можем сеять, когда враг сознательно проходит в поля, уничтожает базы с топливом? Мы не знаем, какой урожай будет. И сможем ли мы экспортировать? Когда заблокированы и захвачены наши порты. Кукуруза, растительное масло, пшеница и многие другие товары. Жизненно необходимых товаров. В том числе – для ваших соседей. Через море. Цены уже растут. Сколько десятков миллионов людей будут нуждаться в помощи? Напротив ваших берегов...

Дамы и господа! Итальянский народ!



Вы хорошо знаете украинцев. Наш народ, который никогда не желал воевать. Какой же европейский, как и вы. Вы знаете тех, кто принес в Украину войну. Четко знаете. Тех, кто приказывает воевать. И тех, кто это пропагандирует. Они почти все используют Италию. Как место отдыха. Так что не будьте курортом для убийц. Заблокируйте им всю недвижимость, счета и яхты – от "Шехерезады" и до самых маленьких. Заблокируйте активы всех, кто имеет в России влияние. Пусть они применят его – для мира применят свое влияние. Чтобы когда-нибудь иметь возможность вернуться к вам. Поддержите большие санкции против России. Полное эмбарго для торговли, начиная с нефти. Поддержите запрет для русских кораблей заходить в ваши порты. Чтобы они почувствовали цену за свою агрессию и минирование моря.



Не должно быть никаких исключений из санкционного режима ни для одного российского банка. Не допустите продовольственного кризиса в соседних регионах. Помогите нам. Остановите убийство. Сохраните украинские семьи. Эту войну надо заканчивать как можно быстрее. Возвращать мир. Убирать из Украины вражеские войска. Проводить разминирование. И – восстановление. Восстановление Украины после этой войны. Вместе с вами, вместе с Италией. Вместе с Европой. Вместе – в Евросоюзе.

Раньше, до войны, я часто бывал в вашей стране. Ценю ваше гостеприимство, искренность и иногда громкость. Видел, что для вас обозначают семья и дети. У вас прекрасные семьи, у вас отличные дети. Что для вас значит жизнь? Я хочу поблагодарить вас за помощь украинцам, спасшимся в этой стране от этой войны.

Сегодня в Италии находятся более 70 тысяч наших людей, которые, к сожалению, были вынуждены скрываться от войны. Более 25 тысяч детей. И многие из них получили тепло в ваших итальянских семьях. В том числе в семьях присутствующих в этом зале. В Италии уже родился первый украинец, мама которого нашла убежище на вашей земле. Десятки украинских детишек с тяжелыми контузиями и ранениями лечатся у вас.



Мы за это благодарны вам, очень благодарны! И ждем, когда они смогут вернуться домой. В Украину уже мирную. И в этом вы точно можете помочь нам. С первого дня этой войны вы разделили нашу боль и помогаете искренне – от сердца. Украинцы будут помнить это всегда. Ваше тепло, ваше неравнодушие и вашу силу, которая должна остановить одного человека. Всего одного человека, чтобы выжили миллионы. Слава Украине! Grazie Italia!" — завершил свою речь президент.