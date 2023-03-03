Обращение Зеленского к украинцам: глава государства рассказал о "результативном дне" во Львове

Ключевой вопрос всех встреч и львовской конференции – ответственность России за преступления против украинцев.

Глава государства Владимир Зеленский 3 марта находится во Львове с рабочим визитом. В течение дня у лидера Украины был ряд встреч и переговоров, главной темой которых было привлечение России и ее преступников к ответственности.

Об этом Зеленский рассказал в своем вечернем видеообращении.

Трибуналу по агрессии России против Украины

"Сегодня с утра – во Львове; очень насыщенный день. Встречи, переговоры, конференция United for Justice, посвященная восстановлению справедливости для Украины. Сейчас Львов, вся Украина сосредоточили на себе юридическую энергию всей Европы и других наших партнеров.

На конференцию прибыли представители стран Европейского Союза, европейских институций. В частности, здесь еврокомиссар по юстиции, руководитель Евроюста. А также представители Великобритании, Соединенных Штатов Америки.

Во Львове сегодня генеральные прокуроры и министры юстиции разных стран. Президент Латвии, вице-премьер правительства Нидерландов, министр иностранных дел Эстонии – активные лоббисты справедливости, наши особые гости, и я провел с ними сегодня отдельные переговоры.

Ключевой вопрос всех этих встреч и львовской конференции – это ответственность. Ответственность России и ее руководства – именно персональная – за агрессию и террор против нашего государства и людей. А когда будет их ответственность, будет восстановлена и справедливость.

Мы собираем максимальную поддержку для трибунала по агрессии России против Украины. Для проекта нашей резолюции, которая будет вынесена на голосование в Генассамблее ООН по защите международного права. Делаем все, чтобы Международный уголовный суд был успешен в наказании российских военных преступников. И чтобы наши национальные правоохранительные и судебные институции обеспечили справедливые приговоры для всех российских убийц и палачей.

Была очень плодотворная отдельная встреча с генеральными прокурорами государств-партнеров и международных институтов. Мы с ними все равно видим защиту верховенства права. Плодотворными были и переговоры с министрами иностранных дел Нидерландов и Эстонии. Отлично прошли переговоры с президентом Латвии, который сегодня, кстати, уже в третий раз посетил Украину за время полномасштабной войны.

Мы подписали и важную двустороннюю декларацию с латвийским коллегой. Декларацию, закрепляющую справедливость на политическом уровне. Латвия принципиально поддерживает полноправную интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО и будет защищать эту позицию на всех уровнях.

Итак, сегодня действительно результативный день.

Чествование памяти украинских военных

"Утром я посетил львовский госпиталь, где восстанавливают здоровье наших бойцов после ранений. Имел честь пообщаться с солдатами, вручить им государственные награды.

Отметил наградами также врачей, спасающих жизнь наших воинов.

Вместе с президентом Латвии, с первыми леди наших государств мы почтили память погибших героев на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища. И я благодарю всех партнеров Украины. Я благодарю каждого лидера, каждого политика, каждого общественного деятеля помогающих государств за понимание той цены, которую платит украинский народ за свободу – свою и всех европейцев.

Каждый день украинские герои отдают жизнь, чтобы остановить российскую агрессию. И потому у мира есть четкая моральная обязанность перед нашими воинами, перед каждым и каждой, кто сейчас в бою и кто защищает свободу. Эта обязанность – восстановить справедливость и привлечь к ответственности государство-террориста, его руководство. Это будет. Сегодня у нас есть кого отметить за успехи в поле боя".

Благодарность военным, защищающим страну от врага

Я благодарю бойцов 27-й Печерской бригады Нацгвардии, которые воюют на Донецком направлении. Умело уничтожают вражескую технику.

Благодарю зенитчиков Воздушных сил – сбили еще один российский бомбардировщик. Никопольский зенитный ракетный полк. Да держать, воины!

Спасибо бойцам 72-й отдельной механизированной бригады, 59-й отдельной мотопехотной бригады, 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, морпехи – 35-я бригада, пушкари – 55-я артиллерийская бригада. .. Достойный отпор врагу сейчас – это предпосылка успеха наших оборонных операций в ближайшие месяцы.

Спасибо воинам 128-й отдельной бригады ТрО и 1-й танковой бригады, защищающим Запорожское направление. Молодцы, ребята!

И, конечно, я благодарю каждого и каждого в ОСУВ «Хортица», кто защищает Бахмут, кто стойко и храбро выполняет боевые задания. Слава всем, кто сейчас в бою за Украину! Благодарю каждого и каждого, кто приближает победу нашего народа и исторические приговоры организаторам и исполнителям русской агрессии! Вечная память и уважение всем, кто отдал свою жизнь за Украину и спасение наших людей! Слава Украине!

Напомним, 3 марта президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Львов. Там он вместе с Еленой Зеленской, президентом Латвии Эгилсом Левитсом и первой леди Андрей Левите на Лычаковском кладбище почтили память украинских павших героев.

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