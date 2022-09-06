"Образец несокрушимости": стало известно имя военного, поднявшего украинский флаг над освобожденным Высокопольем

На днях стало известно об освобождении села Высокополье Херсонской области. В знак освобождения населенного пункта от россиян украинские мужественные воины подняли флаг Украины на крыше местной больницы.

Фото героических военных быстро разлетелось по Сети и стало вирусным. Как оказалось, одним из воинов, установивших украинский флаг над освобожденным Высокопольем в Херсонской области, был украинский защитник родом с Полтавщины.

Об этом сообщила волонтер Наталья Кольба, пишут местные СМИ.

По ее словам, зовут защитника Ян. Он родился в Полтавской области и за время полномасштабного вторжения РФ в 2022 году ужеосвободил не один населенный пункт вместе с другими воинами ВСУ.

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Информацию об освобождении Высокополья подтвердил глава Херсонского областного совета Александр Самойленко. По его словам, Высокополье является "образцом несокрушимости".

Напомним, Вооруженные силы Украины 29 августа начали масштабное контрнаступление в Херсонской области. О подробностях этой операции в Киеве пока предпочитают молчать, а Россия уверяет, что отбила все атаки.

На некоторых участках украинским военным удалось пробить первую линию обороны россиян. Этому предшествовал длительный обстрел мостов через Днепр и Ингулец, а также расположений и тыловых баз противника.

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