Образы в сине-желтых цветах и стихотворения Александра Олеся: Balenciaga посвятил новую коллекцию украинцам

Образы в сине-желтых цветах и стихотворения Александра Олеся: Balenciaga посвятил новую коллекцию украинцам

Таким образом, компания решила поддержать украинских беженцев.

Известный итальянский бренд одежды Balenciaga активно поддерживает украинцев, и это хорошо было заметно на презентации новой коллекции компании.

К слову, шоу Balenciaga прошло под куполом, где модели пробирались сквозь метель и дефилировали на каблуках среди сугробов.

Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия посвятил новое шоу украинским беженцам. На мероприятии всем гостям раздавали футболки в сине-желтых цветах. Перед показом коллекции организаторы решили зачитать стихотворение Александра Олеся "Живи Україно, живи для краси".

Отмечается, что сначала Демна Гвасалия хотел отменить шоу. Впрочем, он решил, что это означало бы тогда, что зло победило.

Напомним, бренд и раньше поддерживал украинцев. В своем Instagram Balenciaga публиковал фото украинского флага, а все остальные публикации скрывал и давал ссылки на ресурсы для предоставления финансовой помощи украинским беженцам.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков – 285 ед.,

ББМ – 985 ед.,

артиллерийских систем – 109 ед.,

РСЗО ‒ 50 ед.

средства ПВО – 21 ед.,

самолетов – 44 ед.,

вертолетов – 48 ед.,

автомобильной техники – 447 ед.,

легкие скоростные катера – 2 ед.,

цистерн с ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.