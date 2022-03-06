Образы в сине-желтых цветах и стихотворения Александра Олеся: Balenciaga посвятил новую коллекцию украинцам

Таким образом, компания решила поддержать украинских беженцев.
Известный итальянский бренд одежды Balenciaga активно поддерживает украинцев, и это хорошо было заметно на презентации новой коллекции компании.
К слову, шоу Balenciaga прошло под куполом, где модели пробирались сквозь метель и дефилировали на каблуках среди сугробов.
Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия посвятил новое шоу украинским беженцам. На мероприятии всем гостям раздавали футболки в сине-желтых цветах. Перед показом коллекции организаторы решили зачитать стихотворение Александра Олеся "Живи Україно, живи для краси".
Отмечается, что сначала Демна Гвасалия хотел отменить шоу. Впрочем, он решил, что это означало бы тогда, что зло победило.
Напомним, бренд и раньше поддерживал украинцев. В своем Instagram Balenciaga публиковал фото украинского флага, а все остальные публикации скрывал и давал ссылки на ресурсы для предоставления финансовой помощи украинским беженцам.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.