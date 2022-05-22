"Обречены на поражение": МИД сделал заявление по поводу "референдумов" на юге Украины

"Обречены на поражение": МИД сделал заявление по поводу "референдумов" на юге Украины

Занимаясь подготовкой так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях юга Украины, несмотря на сопротивление местного населения, Россия повторяет свой путь в 2014 году в Луганской и Донецкой областях.

Мирные жители на оккупированных территориях не поддерживают планы захватчиков.

Об этом заявила пресс-служба Министерства иностранных дел.

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"Совершенно очевидно, что преступные действия России не получили поддержки со стороны населения временно оккупированных территорий. В то же время украинцы продолжают отчаянно сопротивляться российским оккупационным администрациям. государства", — говорится в заявлении.

При этом в МИДе настаивают, что попытки РФ "легализовать" российские оккупационные администрации на этих территориях и создать квазиюридические основания для проведения принудительной мобилизации жителей региона обречены на поражение.

"В соответствии с нормами международного права и законодательства Украины, результаты этих псевдореферендумов будут юридически ничтожны. Украина и весь цивилизованный мир никогда не признают эти противоправные и преступные решения РФ", — подчеркнули в министерстве.

Напомним, в Минобороны сообщали, что российским захватчикам не удается провести свои так называемые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, в частности, в Херсоне.

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