Обретают опыт: Зеленский предупредил Японию об опасности участия в войне войск КНДР

По словам президента, северокорейские военные опасны не только для Украины, но и Тихоокеанского региона.

В войне против Украины северокорейские солдаты приобретают бесценный боевой опыт, который затем будет представлять опасность для Тихоокеанского региона.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для японского информационного агентства Kyodo News, опубликованного Офисом президента.

"Есть (северокорейские – Ред.) офицеры, есть солдаты. Сейчас у них проходит согласование с российской армией. Проходят тренировки. К сожалению, не только для Украины, но и для вашего (Тихоокеанского – Ред.) региона, они учатся войне – большой войне на земле. Это не просто тренировки. Они учатся технологиям применения дронов и борьбе с ними. Они это реально видят", – говорит глава государства.

По его мнению, по состоянию на данный момент солдаты КНДР еще "безусловно не готовы" к боевым действиям.

"Мы не знаем, какое качество прибывших северокорейских военных. Но то, что их очень осторожно используют, это говорит о том, что их еще готовят и тренируют", — говорит Зеленский.

По его мнению, Кремль будет также использовать северных корейцев как пушечное мясо, но чуть позже.

Также Зеленский объяснил, зачем Путин привлек войска КНДР к войне:

"Никто не хочет терять собственную жизнь. И российские граждане – не исключение. А Путин не хочет потерять поддержку своего общества. Поэтому если не российское пушечное мясо, то будет северокорейское. И если этого не хватит, он будет обращаться к другим странам. На сегодняшний день Иран и Северная Корея – его союзники. В некоторых вещах Китай также имеет союзнические отношения с РФ".

Ранее президент Зеленский рассказал, что Северная Корея передала России минимум 3,5 миллиона артиллерийских снарядов и отправила на войну против Украины 12 тысяч солдат.

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