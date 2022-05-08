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Общался с представителями РФ и передавал информацию о ВСУ: в Николаевской области задержали предполагаемого шпиона

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Общался с представителями РФ и передавал информацию о ВСУ: в Николаевской области задержали предполагаемого шпиона

Офис генерального прокурора

В Николаевской области правоохранители задержали местного жителя, который передавал оккупантам сведения о линиях обороны и позициях ВСУ.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Как стало известно, подозреваемый контактировал с представителями спецслужб РФ с помощью бота в мессенджере. Через него он передавал оккупантам информацию об обороне Николаева, а также отчитывался о последствиях нанесенных Россией ракетных ударов.

Позже во время обысков у него изъяли мобильный телефон, по которому он общался с представителями страны-агрессора.

По данному факту областная прокуратура открыла уголовное производство, предусмотренное ч. 3 ст. 114-2 ("Шпионаж") УК Украины.

Напомним, что в Одессе и Николаеве раздались взрывы.

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