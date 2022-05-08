Общался с представителями РФ и передавал информацию о ВСУ: в Николаевской области задержали предполагаемого шпиона

В Николаевской области правоохранители задержали местного жителя, который передавал оккупантам сведения о линиях обороны и позициях ВСУ.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Как стало известно, подозреваемый контактировал с представителями спецслужб РФ с помощью бота в мессенджере. Через него он передавал оккупантам информацию об обороне Николаева, а также отчитывался о последствиях нанесенных Россией ракетных ударов.
Позже во время обысков у него изъяли мобильный телефон, по которому он общался с представителями страны-агрессора.
По данному факту областная прокуратура открыла уголовное производство, предусмотренное ч. 3 ст. 114-2 ("Шпионаж") УК Украины.
Напомним, что в Одессе и Николаеве раздались взрывы.
Читайте также:
- Россия перебрасывает в Украину военных из Сирии: изменит ли это ситуацию на Донбассе
- "На руку врагу": в Каменце-Подольском людей просят не обсуждать АЗС и наличие топлива
- В Николаевской области жертвой обстрелов оккупантов стала пожилая учительница русского языка