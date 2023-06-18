Общая мобилизация: адвокат объяснил, что ждет мужчин, которые вовремя не вернулись из-за границы

Какая ответственность наступает в случае невозвращения мужчин из-за границы по истечении установленного законом срока, отвечает юрист

Во время военного положения и общей мобилизации военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет не могут пересекать границу Украины.

Но есть законные основания, позволяющие мужчинам уехать за границу

Категории военнообязанных мужчин, имеющих право выезда за границу:

Снятые с военного учета по состоянию здоровья.

Временно непригодны для военной службы.

Многодетные родители.

Родители-одиночки.

Мужчины с инвалидностью.

Мужчины, сопровождающие лиц с инвалидностью

Мужчины, проживающие за границей на постоянной основе.

Ранены военнослужащие и военнослужащие, которые проходят военную подготовку за границей.

Водители и волонтеры.

Работники железной дороги и моряки.

Спортсмены и деятели культуры.

Некоторые категории мужчин на законных основаниях находиться за границей в течение определенного установленного законом срока. Среди таких мужчин те, которые сопровождают больных, водители, возившие гуманитарные грузы.

Что ждет мужчин, которые вовремя не вернулись в Украину

Как регулируются правила выезда мужчин за границу

По словам адвоката Богдана Пересады, правила выезда граждан Украины за границу регулируются Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.01.1995 г. № 57 «Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины».

На сегодняшний день в Правилах есть пункт 2-8, которым установлено, что "Решение о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозку для нужд Вооруженных Сил, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами, принимается Мининфраструктуры или областными, Киевской городской военными администрациями при наличии соответствующего обоснования объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки, в письмах от любого из таких органов, предприятий, учреждений, организаций, заведений:

военных, правоохранительных органов;

военных администраций;

медицинских учреждений;

отправителей или получателей гуманитарной помощи.

Решение о выезде за пределы Украины, которое дает возможность пересечения государственной границы, принимается сроком не более шести месяцев. Лица, указанные в абзаце первом этого пункта, могут непрерывно находиться за границей не более 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы.

В случае превышения сроков пребывания лиц за границей и/или изменения целей выезда за границу, установленных настоящим пунктом, Мининфраструктуры и военные администрации отменяют свое решение о выезде за пределы Украины соответствующих лиц в течение семи рабочих дней с момента установления фактов указанных нарушений.

В случае неподтверждения цели поездки уполномоченные должностные лица Госпогранслужбы отказывают лицам, указанным в абзаце первом этого пункта, в пересечении государственной границы в порядке, определенном частью первой статьи 14 Закона Украины "О пограничном контроле" 1710-17.».

Таким образом, как отмечает адвокат, предусмотрено, что в случае превышения срока пребывания за границей, соответствующая военная администрация или Мининфраструктуры отменяет свое решение о выезде за пределы Украины соответствующего лица. Ничего другого этим пунктом не предусмотрено.

Могут ли мужчины, вовремя не вернувшиеся в Украину нести административную или уголовную ответственность

Богдан Пересада отмечает, что

В соответствии с пунктом 22 статьи 92 Конституции Украины исключительно законами Украины определяются: основы гражданско-правовой ответственности; деяния, являющиеся преступлениями, административными или дисциплинарными правонарушениями и ответственность за них. То есть только законом может быть предусмотрено, что то или иное деяние является административно или уголовно наказуемым, а также соответствующая ответственность за нарушение.

Постановление Кабинета Министров Украины не является законом. Постановление КМУ не устанавливает и не может устанавливать уголовную или административную ответственность.

Следовательно, заключает адвокат, « По состоянию на данный момент другой прямой ответственности за подобные действия (не возврат или несвоевременный возврат) не предусмотрено. То есть, ни Кодекс Украины об административных правонарушениях, ни Уголовный кодекс Украины не содержат прямых норм, предусматривающих ответственность именно за такое нарушение».

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