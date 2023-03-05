Получили повестку: что будет, если проигнорировать мобилизационное распоряжение

Какое наказание ждет военнообязанных украинцев в случае неприбытия по повестке в форме мобилизационного распоряжения, нужно ли приходить в военкомат, если есть отсрочка, но вручили повестку, читайте в материале ТСН.ua

Мобилизационное распоряжение вручают, когда человек уже прошел медкомиссию и признан годным к военной службе. В мобилизационном распоряжении указывается, в какой призывной пункт нужно явиться в течение 24 часов.

Что будет, если проигнорировать мобилизационное распоряжение и не явиться в призывной пункт

По словам юристов, если проигнорировать такую повестку, может наступить уголовная ответственность в соответствии со статьей 336 УКУ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Решение о привлечении к ответственности принимается не автоматически, его рассматривает суд. Одновременно с оглашением подозрения в соответствии с ЗУ "О безвозмездной правовой помощи" гражданин имеет право на назначение адвоката, услуги которого оплачивает государство. Для этого нужно подать ходатайство следователю, занимающемуся делом. Следователь выносит соответствующее постановление, направляет его в региональный центр бесплатной вторичной правовой помощи, после чего и назначается адвокат

Нужно ли обращаться в военкомат, если вручили повестку, но уже есть отсрочка по результатам предыдущей повестки

"Получение новой повестки не отменяет ранее отсрочки. Если вы получили новую повестку, необходимо посетить ТЦК, поскольку законодательство не определяет периодичность вручения повесток с целью уточнения военно-учетных данных", — отмечают специалисты.

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