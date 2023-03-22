Общая мобилизация: какие данные о безработных Центры занятости передают в ТЦК для военного учета

Какие данные о безработных из Центра занятости получает ТЦК, могут ли мобилизовать безработных, читайте в материале ТСН.ua

Согласно новому Порядку организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, который утвержденному Постановлением КМУ 1487 г. предусматривается создание единого реестра призывников, резервистов и военнообязанных. Государственные учреждения, в том числе Центры занятости, должны передавать данные о военнообязанных в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Передача данных о безработных регламентируется статьей 63 Порядка и предусматривает, что городские, районные центры занятости и филиалы региональных центров занятости предоставляют информацию о регистрации лиц безработных в течение семи календарных дней после получения запроса соответствующего Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Могут ли мобилизовать безработного

Если безработные украинцы военнообязанны и не имеют оснований для отсрочки соответственно статьи 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации они могут быть мобилизованными как и трудоустроенные граждане.

Как сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач, «для доукомплектования воинских частей призывают все категории и военно-учетные специальности». Безработные граждане могут быть мобилизованы, если их специальность отвечает нужным военно-учетным специальностям.

Какую информацию получает ТЦК о безработных

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки имеют доступ к данным военнообязанных из Единой информационно-аналитической системы центрального органа исполнительной власти, реализующей государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции.

Согласно Порядку регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета лиц, ищущих работу, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 19 сентября 2018 года № 792, безработные для оформления статуса предоставляют следующую информацию:

паспортные сведения (ФИО, место прописки, семейное положение),

идентификационный код,

документ об образовании или дубликате,

сведения из трудовой книжки (места работы, стаж и должности),

военно-учетный документ.

Миграционная служба в двухнедельный срок также должна сообщать ТЦК о лицах, которые приобрели украинское гражданство и подлежат взятию на военный учет.

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