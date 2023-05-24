Общая мобилизация: кого из мужчин могут призвать летом 2023 года

Кто подлежит мобилизации в 2023 году
До конца августа 2023 года продлено военное положение и всеобщая мобилизация. Уполномоченные лица могут вручать повестки в общественных местах и адресно всем военнообязанным мужчинам для уточнения данных и мобилизации.
В общем, получить повестку может любой мужчина, независимо от состояния здоровья, наличия инвалидности или судимости. После уточнения данных и прохождения ВЛК решается будет ли лицо мобилизованным или нет.
Кого могут мобилизовать этим летом
Мобилизации подлежат резервисты и военнообязанные, в том числе в запасе от 18 до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья. Мужчины от 18 до 27 лет могут быть мобилизованы, если уже проходили срочную службу или отнесены к службе запаса второй очереди.
Как рассказал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Роман Горбач, общая мобилизация проходит постоянно без каких-либо волн, начиная с 24 февраля 2022 года по настоящее время согласно плану.
Призвать могут следующие категории граждан:
- Военных, проходивших срочную службу.
- Офицеров запаса, резервистов, других лиц с опытом службы.
- Граждан, не проходивших военную службу.
- Ограничено пригодными во время военного положения.
Ограниченно пригодные в военное время могут быть призваны на военную службу с определенными ограничениями. Такие военнослужащие могут проходить военную службу только "в частях небоевого состава – обеспечения или в тыловых подразделениях».
Потенциально в случае необходимости подлежат мобилизации владельцы «белых билетов», равно как и лица, по каким-то причинам не прошедшие срочную службу с 18 до 27 лет. При выдаче «белых билетов» указывалась статья о состоянии здоровья гражданина и уровне годности в мирное время. Но очень часто лица непригодные в мирное время пригодны или ограниченно пригодны в военное.
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