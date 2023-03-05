Общая мобилизация: могут ли ограниченно пригодные мужчины уезжать за границу

За границу могут ехать те, кто имеет отсрочку от призыва или непригодны к службе.

Мужчины с ограниченной годностью во время военного положения и общей мобилизации не имеют права пересекать границу.

Об этом говорится в объяснении "Юридической сотни".

Адвокаты отметили, что в условиях военного положения выехать за границу могут все граждане Украины, кроме граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Государственная пограничная служба Украины отмечает, что среди прочего, по законодательству исключением есть мужчины, которые имеют:

удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет или заключение военно-врачебной комиссии о непригодности.

"Для ограниченно годных в военное время действует запрет выезда за пределы Украины. Однако это не касается запрета на въезд, въехать на территорию Украины можно", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине из-за полномасштабного наступления России 24 февраля 2022 ввели военное положение и общую мобилизацию. На данный момент продолжается призыв на военную службу для создания резерва ВСУ.

Также в случае неприбытия в определенное документом время в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки может наступить административная ответственность — на виновника будет наложен штраф.

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