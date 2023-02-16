Общая мобилизация: могут ли призвать в армию с близорукостью или дальнозоркостью

Информацию о том, с какими недостатками зрения не могут мобилизовать, читайте в материале ТСН.ua
Законодательство Украины четко регламентирует перечень болезней, которые делают лицо не пригодным к военной службе не только в мирное время, но и в период военного положения. С этим перечнем можно ознакомиться в приложении 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.
С какими недостатками зрения лицо не может быть мобилизованным
Непригодными к военной службе с исключением из военного учета считаются только имеющие:
- Впечатлены анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах.
- Резко выражены, со прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах болезни склеры, роговицы (рубцы и помутнения), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки.
- Болезни стекловидного тела и глазного яблока.
- Неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей.
- Отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах.
- Все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах.
- Устойчивый паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии.
- Близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов свыше 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах свыше 6,0 дптр.
- Остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или слепоту глаза;
- Отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или остроту обеих глаз 0,2 и ниже.
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