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Общая мобилизация: могут ли призвать в армию с близорукостью или дальнозоркостью

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
1562
Время на прочтение
2 мин
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Общая мобилизация: могут ли призвать в армию с близорукостью или дальнозоркостью

С какими болезнями глаза не мобилизируют

Информацию о том, с какими недостатками зрения не могут мобилизовать, читайте в материале ТСН.ua

Законодательство Украины четко регламентирует перечень болезней, которые делают лицо не пригодным к военной службе не только в мирное время, но и в период военного положения. С этим перечнем можно ознакомиться в приложении 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

С какими недостатками зрения лицо не может быть мобилизованным

Непригодными к военной службе с исключением из военного учета считаются только имеющие:

  • Впечатлены анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах.
  • Резко выражены, со прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах болезни склеры, роговицы (рубцы и помутнения), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки.
  • Болезни стекловидного тела и глазного яблока.
  • Неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей.
  • Отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах.
  • Все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах.
  • Устойчивый паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии.
  • Близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов свыше 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах свыше 6,0 дптр.
  • Остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или слепоту глаза;
  • Отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или остроту обеих глаз 0,2 и ниже.

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Дата публикации
Просмотры
1562
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