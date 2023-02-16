Общая мобилизация: могут ли призвать в армию с близорукостью или дальнозоркостью

Информацию о том, с какими недостатками зрения не могут мобилизовать, читайте в материале ТСН.ua

Законодательство Украины четко регламентирует перечень болезней, которые делают лицо не пригодным к военной службе не только в мирное время, но и в период военного положения. С этим перечнем можно ознакомиться в приложении 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

С какими недостатками зрения лицо не может быть мобилизованным

Непригодными к военной службе с исключением из военного учета считаются только имеющие:

Впечатлены анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах.

Резко выражены, со прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах болезни склеры, роговицы (рубцы и помутнения), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки.

Болезни стекловидного тела и глазного яблока.

Неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей.

Отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах.

Все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах.

Устойчивый паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии.

Близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов свыше 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах свыше 6,0 дптр.

любого глаза в одном из меридианов свыше 12,0 дптр или любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах свыше 6,0 дптр. Остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или слепоту глаза;

ниже 0,1 или слепоту глаза; Отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или остроту обеих глаз 0,2 и ниже.

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