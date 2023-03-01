Общая мобилизация: с какими заболеваниями желудка не призывают во время военного положения

С какими болезнями желудочно-кишечного тракта военнообязанный может быть исключен из военного учета, а с какими болезнями признан ограниченно пригодным, читайте в материале ТСН.ua
Каждый призывник должен пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК), определяющую пригодность, непригодность или ограниченную пригодность военнообязанного.
При определении пригодности или непригодности военнообязанного ВЛК опирается на список болезней, изложенный в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, наличие которых освобождают мобилизованного от военной службы.
Согласно этому Положению мужчины, страдающие язвенными заболеваниями желудка, могут быть признаны непригодными или ограниченно пригодными к военной службе.
Как рассказал юрист Дмитрий Дончак, вопрос о пригодности к военной службе с болезнями желудка определяется статьей 53 Расписания болезней Приказа №402. В статье указаны два пункта с перечнем болезней, которые определяют, могут ли быть мобилизованы мужчины с этими заболеваниями — а именно пункт 53-а и 53-б.
Статья 53 определяет перечень болезней, освобождающих от военной службы. Человек с такими болезнями исключается из военного учета. Это такие болезни как:
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, осложненная пенетрацией, стенозом пилоробульбарной зоны (задержкой контрастного вещества в желудке более 24 часов), сопровождающаяся упадком питания при наличии противопоказаний к оперативному лечению или отказу от него.
Список болезней, приведенных в статье 53-б, предусматривает ограниченную или полную непригодность к военной службе.
К пункту "б" относятся:
- язвенная болезнь с долго не рубцующимися язвами,
- язвенная болезнь, осложненная кровотечением с развитием послегеморрагической анемии или перфорацией (в течение 5 лет после указанных осложнений),
- язвенная болезнь с частыми (два раза и более в год) рецидивами язвы, требующими длительного стационарного лечения (более двух недель),
- язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки с внелуковой локализацией язвы,
- язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки с множественными (две и более) язвами за последние 5 лет,
- язвенная болезнь, осложненная грубой рубцовой деформацией луковицы двенадцатиперстной кишки при умеренных нарушениях эвакуаторно-моторной функции.
Степень негодности определяется в индивидуальном порядке. Скорее всего, при обнаружении вышеперечисленных болезней, человеку установят ограниченную пригодность.
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