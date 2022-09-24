"Общая "мобилизация": в Центре сопротивления рассказали, как поджечь военкомат оккупантов

Россияне приступили к "мобилизации" мужчин на временно оккупированных территориях Украины. Сначала под "мобилизацию" попали мужчины призывного возраста, ранее получившие российский паспорт. После проведения псевдореферендума, оккупанты объявят общую "мобилизацию" на временно оккупированных территориях.

Центр национального сопротивления публикует инструкцию по противодействию незаконным действиям оккупантов и как поджечь военкомат.

Однако там также предупредили, что если вы не уверены в своих силах, лучше отказаться от замысла.

Планирование операции

Четко спланируйте все ваши шаги. Изучите маршруты патрулей, проработайте все возможные варианты развития событий: что может пойти не так, откуда ожидать угрозу, как безопасно покинуть место происшествия. Подготовьте безопасную связь. Лучше всего пользоваться мессенджером Signal и удалять скомпрометирующие вас переписки. Используйте VPN для работы в интернете, очищайте историю браузера от скомпрометирующих вас запросов. И помните, никогда не нужно иметь абсолютно "чистые" гаджеты – это вызывает подозрения. Подготовьте одежду в которой вы будете работать, это должна быть одежда, в которой вы не ходили и не будете потом одевать. Позаботьтесь, чтобы ваше лицо не было видно, используйте бейсболку. После операции – уничтожьте одежду.

Прокладывайте маршрут через участки, где нет камер. Все то же самое при подготовке акции: разведке, покупке материалов. Не повторяйтесь ни с районом для операции. Не говорите о событии с теми, кто не участвует в нем.

Избрание цели

Речь идет о том, в какие предметы и части здания целиться, чтобы огонь разошелся по всему зданию. Огонь должен постоянно передавать на новые легковоспламеняющиеся материалы. Чтобы он как можно быстрее распространялся. Бетонные стены не горят. Просто бросить "коктейль Молотова" внутрь комнаты с бетонным полом – тоже не принесет результата. Ваша цель – деревянная мебель, деревянный пол, шторы, ковры и тд. Все, что быстро загорится. Обратите внимание, что тепло всегда поднимается вверх, это влияет на распространение пламени.

Изготовление "коктейля Молотова"

Центр национального сопротивления рекомендует именно "коктейль Молотова", ведь он уже неоднократно доказал свою эффективность. Ткань легко на нем воспламеняется и не гаснет на ветру. Зажигать нужно хорошей зажигалкой – лучше такой, которая не гаснет на ветру. Бросать надо сильно и по жесткому. Бутылка должна разбиться от удара. Поэтому, прежде чем забросить его в помещение, можете разбить сначала окно кирпичом или камнями, если есть такая возможность.

Напомним, в России массово жгут военкоматы и местные администрации после объявления мобилизации.

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