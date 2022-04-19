"Общаюсь с президентом несколько раз в неделю": Кличко рассказал о своих деловых отношениях с Зеленским

"Общаюсь с президентом несколько раз в неделю": Кличко рассказал о своих деловых отношениях с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский и мэр столицы Виталий Кличко объединили свои силы вокруг врага.

Об этом в эфире программы "Сніданок з 1+1 " рассказал Виталий Кличко.

"Общаюсь с президентом несколько раз в неделю, сверяем часы, чтобы решать вызовы, которых у нас достаточно много. Было бы очень глупо выяснять отношения. Мы должны объединять усилия каждого гражданина, каждого должностного лица, каждого человека", — подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, что на Киевщину чинить электросети приехали одесситы, местные жители уже берутся в огороды.

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