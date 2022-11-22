Общие потери РФ достигли 85 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.

За сутки ВСУ ликвидировали 400 оккупантов. Таким образом, на 22 ноября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 85 000 человек. Данные уточняются.

Об этом 22 ноября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 22.11 ориентировочно составляют:

личного состава – около 85000 (+400) человек ликвидировано

танков ‒ 2895 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 5827 (+5) ед.

артиллерийских систем – 1882 (+12) ед.

РСЗО – 395 (+2) ед.

средства ПВО – 209 (+0) ед.

самолетов – 278 (+0) ед.

вертолетов – 261 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537 (+0) ед.

крылатые ракеты ‒ 480 (+0)

корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4393 (+15) ед.

специальная техника ‒ 161 (+0)

Напомним, в Генштабе сообщили, что украинская авиация за прошедшие сутки нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили пункт управления, состав горюче-смазочных материалов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и станцию радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.

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