Общие потери РФ перевалили уже за 107 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали 720 оккупантов

Самые большие потери противник понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
За сутки ВСУ ликвидировали 720 российских военных. Таким образом, по состоянию на 2 января 2023 года общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 107 440 человек. Данные уточняются.
Об этом 2 января сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.01 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 107440 (+720) человек ликвидировано
- танков ‒ 3031 (+0) ед.
- боевых бронированных машин – 6093 (+9) ед.
- артиллерийских систем – 2027 (+6) ед.
- РСЗО – 423 (+0) ед.
- средства ПВО – 213 (+0) ед.
- самолетов – 283 (+0) ед.
- вертолетов – 269 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1836 (+44) ед.
- крылатые ракеты ‒ 723 (+0)
- корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 4725 (+5) ед.
- специальная техника ‒ 181 (+0)
Напомним, что в новогоднюю ночь во временно оккупированной Макеевке было уничтожено здание бывшего профтехучилища, где находились мобилизованные солдаты российской армии из Саратовской области. Точное количество погибших и раненых не называют. Известно, что в помещении могло находиться до 600 "мобиков". По непроверенной информации, по меньшей мере, половина из них погибла.
Ранее также сообщалось, что за 30 лет войн РФ в так называемых "миротворческих миссиях" потеряла 17 тысяч военных, а за 10 месяцев войны против Украины потери россиян погибшими превысили 100 тысяч человек.
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