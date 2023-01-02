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Общие потери РФ перевалили уже за 107 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали 720 оккупантов

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
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Общие потери РФ перевалили уже за 107 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали 720 оккупантов

Фото: Associated Press

Самые большие потери противник понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За сутки ВСУ ликвидировали 720 российских военных. Таким образом, по состоянию на 2 января 2023 года общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 107 440 человек. Данные уточняются.

Об этом 2 января сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.01 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 107440 (+720) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3031 (+0) ед.
  • боевых бронированных машин – 6093 (+9) ед.
  • артиллерийских систем – 2027 (+6) ед.
  • РСЗО – 423 (+0) ед.
  • средства ПВО – 213 (+0) ед.
  • самолетов – 283 (+0) ед.
  • вертолетов – 269 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1836 (+44) ед.
  • крылатые ракеты ‒ 723 (+0)
  • корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4725 (+5) ед.
  • специальная техника ‒ 181 (+0)

Напомним, что в новогоднюю ночь во временно оккупированной Макеевке было уничтожено здание бывшего профтехучилища, где находились мобилизованные солдаты российской армии из Саратовской области. Точное количество погибших и раненых не называют. Известно, что в помещении могло находиться до 600 "мобиков". По непроверенной информации, по меньшей мере, половина из них погибла.

Ранее также сообщалось, что за 30 лет войн РФ в так называемых "миротворческих миссиях" потеряла 17 тысяч военных, а за 10 месяцев войны против Украины потери россиян погибшими превысили 100 тысяч человек.

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Дата публикации
Просмотры
1385
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