Общие потери РФ перевалили уже за 107 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали 720 оккупантов

За сутки ВСУ ликвидировали 720 российских военных. Таким образом, по состоянию на 2 января 2023 года общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 107 440 человек. Данные уточняются.

Об этом 2 января сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.01 ориентировочно составляют:

личного состава – около 107440 (+720) человек ликвидировано

танков ‒ 3031 (+0) ед.

боевых бронированных машин – 6093 (+9) ед.

артиллерийских систем – 2027 (+6) ед.

РСЗО – 423 (+0) ед.

средства ПВО – 213 (+0) ед.

самолетов – 283 (+0) ед.

вертолетов – 269 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1836 (+44) ед.

крылатые ракеты ‒ 723 (+0)

корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4725 (+5) ед.

специальная техника ‒ 181 (+0)

Напомним, что в новогоднюю ночь во временно оккупированной Макеевке было уничтожено здание бывшего профтехучилища, где находились мобилизованные солдаты российской армии из Саратовской области. Точное количество погибших и раненых не называют. Известно, что в помещении могло находиться до 600 "мобиков". По непроверенной информации, по меньшей мере, половина из них погибла.

Ранее также сообщалось, что за 30 лет войн РФ в так называемых "миротворческих миссиях" потеряла 17 тысяч военных, а за 10 месяцев войны против Украины потери россиян погибшими превысили 100 тысяч человек.

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