Общие потери РФ перевалили за 113 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали 430 оккупантов и сбили вертолет

Таким образом, по состоянию на 12 января 2023 года общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 113 990 человек. Данные уточняются.

Об этом 12 января сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.01 ориентировочно составляют:

личного состава – около 113 990 (+430) человек ликвидировано

танков ‒ 3094 (+0) ед.

боевых бронированных машин – 6159 (+0) ед.

артиллерийских систем – 2082 (+4) ед.

РСЗО – 437 (+0) ед.

средства ПВО – 218 (+1) ед.

самолетов – 285 (+0) ед.

вертолетов – 276 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1865 (+3) ед.

крылатые ракеты ‒ 723 (+0)

корабли/катера ‒ 17 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4826 (+0) ед.

специальная техника ‒ 184 (+0)

Напомним, что в новогоднюю ночь во временно оккупированной Макеевке было уничтожено здание бывшего профтехучилища, где находились мобилизованные солдаты российской армии из Саратовской области. Точное количество погибших и раненых не называют. Известно, что в помещении могло находиться до 600 "мобиков".

В то же время в перехваченных украинской разведкой разговорах оккупантов женщина рассказывает захватчику о том, что трупы из Макеевки вывозили КАМАЗами и она знает об ориентировочно 610 погибших мобилизованных россиянах.

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