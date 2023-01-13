Общие потери РФ перевалили за 114 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали 740 оккупантов и сбили самолет

Таким образом, по состоянию на 13 января 2023 года общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 114 130 человек. Данные уточняются.

Об этом 13 января сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 13.01 ориентировочно составляют:

личного состава – около 114130 (+740) человек ликвидировано

танков ‒ 3098 (+4) ед.

боевых бронированных машин – 6167 (+8) ед.

артиллерийских систем – 2086 (+4) ед.

РСЗО – 437 (+0) ед.

средства ПВО – 218 (+0) ед.

самолетов – 286 (+1) ед.

вертолетов – 276 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1865 (+0) ед.

крылатые ракеты ‒ 723 (+0)

корабли/катера ‒ 17 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4833 (+7) ед.

специальная техника ‒ 184 (+0)

Напомним, что в Генштабе в сводке по состоянию на утро 13 января сообщили, что ВСУ сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь поразили три пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, вражеский зенитный ракетный комплекс С-300, три состава боеприпасов, а также три других важных объекта оккупантов.

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