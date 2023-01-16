Общие потери РФ перевалили за 116 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали пости 800 оккупантов

Таким образом, по состоянию на 16 января 2023 года общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 116 080 человек. Данные уточняются.

Об этом 16 января сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 16.01 ориентировочно составляют:

личного состава – около 116080 (+790) человек ликвидировано

танков ‒ 3118 (+12) ед.

боевых бронированных машин – 6204 (+21) ед.

артиллерийских систем – 2099 (+5) ед.

РСЗО – 438 (+1) ед.

средства ПВО – 220 (+1) ед.

самолетов – 286 (+0) ед.

вертолетов – 276 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+0) ед.

крылатые ракеты ‒ 749 (+0)

корабли/катера ‒ 17 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4870 (+24) ед.

специальная техника ‒ 190 (+3)

Напомним, что в Генштабе в сводке по состоянию на утро 16 января сообщили, что украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по его средствам противовоздушной обороны.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 1 состав боеприпасов и 1 средство радиоэлектронной борьбы врага.

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