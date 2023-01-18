Общие потери РФ перевалили за 117 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали 820 оккупантов и сбили вражеский самолет

Таким образом, по состоянию на 18 января 2023 года общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 117 770 человек. Данные уточняются.

Об этом 18 января сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 18.01 ориентировочно составляют:

личного состава – около 117770 (+820) человек ликвидировано

танков ‒ 3130 (+9) ед.

боевых бронированных машин – 6225 (+10) ед.

артиллерийских систем – 2108 (+4) ед.

РСЗО – 442 (+1) ед.

средства ПВО – 220 (+0) ед.

самолетов – 287 (+1) ед.

вертолетов – 276 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1876 (+4) ед.

крылатые ракеты ‒ 749 (+0)

корабли/катера ‒ 17 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4889 (+12) ед.

специальная техника ‒ 190 (+0)

Напомним, что в Генштабе в сводке по состоянию на утро 18 января сообщили, что авиация ВСУ в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, в районе Соледара, зенитчики уничтожили вражеский самолет Су-25 оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 2 пункта управления, а также 5 районов сосредоточения захватчиков, состав боеприпасов, станцию РЭБ и радиолокационную станцию.

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